Tepecik Beldesi'nde Karne Dağıtım Töreni ve Milletvekili Demir'den Açıklamalar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik Beldesinde karne dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Karne dağıtım töreni sonrası AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir Beldelerin mahalle olarak bağlanabileceği haberleri ile ilgili konuda açıklamada bulundu. Tepecik Beldesinde karne dağıtım törenine katılan milletvekili Mehmet Demir konu ile ilgili basın mensuplarının soruları üzerine cevap verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve beldeleri yakından ilgilendiren kanun teklifi hakkında bilgilendirme yapan Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, çıkan kanunun yeni olmadığını, çıkan haberlerin doğru olmasına rağmen beldelerde böyle bir çalışmanın söz konusu olmadığını, kurum ve kuruluşların hazırlık yapması gerektiğini kaydetti.

Bu üç beldede yaşayan vatandaşların müsterih olmasını isteyen Kütahya Milletvekili Mehmet Demir şu ifadeleri kullandı: "Kütahya ve Tavşanlı'da beldelerin ilçeye bağlanması konusunda bilgiler var. Gazetenin yaptığı haber aslında doğru. Bu doğruluk zaten olan bir kanunun tekrar anayasa mahkemesinin kurallarına uygun olması için yapılan bir düzenleme. Yeni çıkan bir kanun değil. Tepecik, Tunçbilek ve Kuruçay'ın bağlanması konusunda değil. Bu tüm Türkiye için ilçe ve beldeler için geçerli bir kural. Bu kural dahilinde sadece anayasa mahkemesinin kanundaki bazı eksiklikleri düzeltmek için iptal kararına istinaden meclis gündemine alınarak, meclis te görüşülerek oradan düzenlenmiş. Haliyle yeniden kanunlaşması anlamına geliyor. Bu konuyla ilgili Tunçbilek, Tepecik ve Kuruçay'ın bağlanmasıyla ilgili her hangi bir çalışmanın olmadığını buradan halkımıza duyurmak isteriz. Böyle bir şey olursa kurum ve kuruluşlar öncesinde çalışma yapması gerekiyor. Bunu buraya alalım bağlayalım diye mevzu yok. Kurallar dahilinde bu işler olması gerekiyor. Halkımız müsterih olsun. Herhangi bir sıkıntı yok." - KÜTAHYA