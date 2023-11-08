Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muharip Hava Kuvveti Komutanı İsmail Güneykaya'yı ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muharip Hava Kuvveti Komutanı İsmail Güneykaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Ataç, Güneykaya'ya yeni görevinde başarılar diledi ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç kentte gerçekleştirdiği temaslarına devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Başkan Ataç, Orgeneral Güneykaya'ya misafirperverliği için teşekkür etti. Orgeneral Güneykaya da gerçekleşen ziyaretten mutluluk duyduklarını ifade ederek Başkan Ataç'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına takdim edilen hediyeler ve çektirilen fotoğraf ile son buldu. - ESKİŞEHİR