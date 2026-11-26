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İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca ile görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Koca ve beraberindeki heyetle İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, İYİ Parti Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu ile Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan da yer aldı.

Kaynak: AA