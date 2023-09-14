Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki İşinden Edilen İşçi Hak Aramaya Devam Ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden edilen Numan Büyükhan, haksız yere işinden atıldığını ifade ederek, "CHP'li yöneticiler niye suskun, niye konuşmuyor, promosyon iddialarını sorguladık diye bizi kapıya koydular" dedi.

Geçtiğimiz yıl Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapan 3 çocuk babası 43 yaşındaki Numan Büyükhan, 'promosyon vurgunu' iddialarını sorguladığı gerekçesiyle belediyeden apar topar çıkarıldığını ifade etti. Duruma sessiz kalmayan Büyükhan, Tekirdağ'dan Ankara'ya "hak ve adalet" yürüyüşü gerçekleştirip 1,5 ay CHP Genel Merkezi önünde eylem yapmıştı.

Tekirdağ'dan Ankara'ya yürümüştü

Hak aramaya devam edeceğini ifade eden Numan Büyükhan Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı bahçesinde basın açıklamasında bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Büyükhan, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden haksız ve hukuksuz yere işten çıkarılan bir emekçi bir insanım. Bunların yaptığı adaletsizliğe karşı Tekirdağ'dan Ankara'ya yürüdüm. CHP binası önünde 1,5 ay yatıp kalktım. Kılıçdaroğlu'na da ulaşmak mümkün olmadı. Kılıçdaroğlu seçim öncesi söz vermişti, hiçbir belediye işçisi haksız yere çıkarılmayacaktı. Ama sözünü tutamadı. Madem öyle adam gibi çıksınlar neden beni işten attıklarını açıklasınlar.

Benim hak hukuk mücadelem sonuna kadar devam edecek. İlla ki adalet yerini hak sahibini bulacak. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Adalete güveniyorum" dedi. - TEKİRDAĞ