Haberler

Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile ilişkilerde herhangi bir sorun olmadığını belirterek parti yönetimine "MHP ile ilişkilere hassasiyet gösterin. Fitne çıkarmak isteyenlere fırsat vermemek lazım" diyerek ittifaka yönelik tartışmalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında MHP ile ilişkilerde sorun olmadığını belirtti.
  • Erdoğan, bu hafta içinde MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşeceğini açıkladı.
  • Erdoğan, parti yönetimine MHP ile ilişkilere saygı gösterilmesi ve fitne çıkarmak isteyenlere fırsat verilmemesi uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında MHP ile ilişkilerde hassasiyet vurgusu yaptı. "MHP ile aramızda sorun yok" diyen Erdoğan, bu hafta Devlet Bahçeli ile görüşeceğini belirterek parti yönetimine "fitne uyarısı" yöneltti.

ERDOĞAN: MHP İLE ARAMIZDA SORUN YOK

10 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP ile ilişkilere dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "MHP ile aramızda bir sorun yoktur. Bu hafta içinde Sayın Bahçeli ile görüşeceğim" ifadelerini kullanarak ittifakta herhangi bir sorun olmadığını vurguladı. Nitekim söz konusu görüşme çarşamba günü gerçekleşti.

Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

PARTİ YÖNETİMİNE "HASSASİYET" VURGUSU

Erdoğan, toplantıda MHP ile ilişkilere özel bir başlık açtı. Parti kurmaylarına sık sık yaptığı hatırlatmayı yenileyen Cumhurbaşkanı, "MHP ile ilişkilerimize hassasiyet gösterelim. MHP ile ilişkilerimize saygı göstermek lazım" diyerek Cumhur İttifakı'nın uyumuna gölge düşürecek söylem ve tartışmalardan uzak durulmasını istedi.

Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

"FİTNEYE FIRSAT VERMEYİN" UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kez özellikle dikkat çektiği nokta ise "fitne" vurgusu oldu. "Fitne çıkarmak isteyenlere fırsat vermemek lazım" diyen Erdoğan'ın bu uyarısı, parti içinde veya kamuoyunda ittifaka yönelik tartışmaların arttığı bir döneme işaret etti. Erdoğan'ın her toplantıda vurguladığı hassasiyet çağrısına bu kez ek bir uyarı getirmesi, kulislerde "Cumhurbaşkanı bir tehlike sezdi" yorumlarına neden oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

Türkiye yüzyılında bozkurtlar akkurt oldu ülkü ocaklarıda çayocağı oldu çözüm sürecinde yap işlet devret yöntemiyle işletmesi için elli yıllığına mhpli müşteri garantili apoya verildi bundan sonra ülkü ocaklarında çaylar ..demli.. olacak

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Ich ve Dis düsman cok...Allah firsat vermesin. Kardes ve Baris icinde yasayalim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
Yolda yürüyen kadına saldıran şahıs yakalandı

Yolda yürüyen kadını bu hale getirdi! Saldırgan için hesap vakti
Konutta talep ikinci el ve bitmiş projelere kaydı

Konutta talep tamamen buraya kaydı! Nedeni fiyat farkı
Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
Muazzez Abacı'nın mal varlığı belli oldu

Muazzez Abacı'nın mal varlığı ve mirasçısı belli oldu
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.