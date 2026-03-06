TDT Dışişleri Bakanları İstanbul'da toplanıyor: Gündemde bölgesel gerilimler ve KKTC var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'nda bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Bakan Fidan'ın toplantıda ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve KKTC'ye yönelik tecridin kaldırılması konularına dikkat çekmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı 7 Mart'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek. Toplantıya Türkiye ve dönem başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra üye ülkeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın temsilcileri katılacak. Toplantıda teşkilat bünyesindeki son gelişmeler ile önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar değerlendirilecek, ayrıca güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında kapsamlı istişareler yapılacak.

Kaynaklar, toplantı marjında Bakan Fidan'ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin ve konuk heyet başkanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu olarak kabul edilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Bakan Fidan'ın toplantıda yapacağı konuşmada, bölgede ve uluslararası sistemde barış, istikrar ve adaletin tesisinde zorlu bir dönemden geçildiğini vurgulaması bekleniyor. Fidan'ın TDT ülkelerinin bölgesel sahiplenme anlayışıyla aralarındaki iş birliğini daha da genişletmesinin her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çekeceği ifade edildi. Kaynaklar, Fidan'ın konuşmasında ayrıca ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar ile üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve diplomasiye alan açılması gerektiğini vurgulayacağını aktardı. Bu konuda Türk dünyasının ortak bir duruş sergilemesinin önemine işaret etmesi beklenen Fidan'ın taraflara gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunacağı belirtildi. Fidan'ın ayrıca Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi için diyalog kanallarının ve barışçıl çözüm yöntemlerinin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekmesi öngörülüyor.

Kaynaklara göre Fidan'ın hitabında Kıbrıslı Türklerin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin maruz kaldığı haksız ve insanlık dışı tecrit uygulamalarının sona erdirilmesi gerektiğini vurgulaması da bekleniyor. Fidan'ın tüm TDT üyelerinin KKTC ile siyasi, ekonomik ve kültürel-beşeri ilişkilerini geliştirmesinin faydasına işaret edeceği ifade edildi. Bakan Fidan'ın ayrıca Türk devletlerinin üçüncü taraflarla teşkilat bünyesinde iş birliklerini geliştirmek amacıyla kurulmasına karar verilen "TDT+" formatı hakkında Türkiye'nin yaklaşım ve önceliklerini paylaşmasının öngörüldüğü kaydedildi. - ANKARA

