TDT Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi Gebele Bildirisi imzalandı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi'nde liderler, Gebele Bildirisi ile TDT+ formatı kurulması, TÜRKSOY'un güçlendirilmesi ve geliştirilmesine dair karara imza attılar.

TDT Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla Azerbaycan'ın Gebele kentinde düzenlendi. Zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, gözlemci ülkeler olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldı.

Liderler, zirvenin sonunda Türk Devletleri Teşkilatı Gebele Zirve Bildirisi ile TDT+ formatı kurulması, TÜRKSOY'un güçlendirilmesi ve geliştirilmesine dair karara imza attılar. - BAKÜ