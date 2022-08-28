TDP lideri Sarıgül'den Ümit Özdağ'a: "Siyasilerin muhatabı siyasilerdir, devlet memurları değildir"

ANKARA Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması gerçekleştiren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef alarak "Siyasilerin muhatabı siyasilerdir, devlet memurları değildir" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Mahkumlara yönelik genel af talebini yineleyen Sarıgül, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Cumhuriyet Halk Partili Gürsel Tekin'in aday açıklamaları hakkında da konuştu.

"Siyasilerin muhatabı siyasilerdir, devlet memurları değildir"

Geçtiğimiz günlerde bir camide söylediği sözler ile sosyal medyada gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef alan Sarıgül, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın söyledikleri özünde doğrudur. Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, Ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelesini veremezdik. TDP olarak camilerimizde, cemevlerimizde, sinagoglarımızda, kiliselerimizde siyaset yapılmasını kesinlikle doğru bulmayız. Bir siyasinin, bir devlet memurunu muhatap alması mantığını doğru bulmayız. Siyasilerin muhatabı siyasilerdir, devlet memurları değildir. TDP'liler inanç merkezlerine girerken parti rozetlerini çıkartacağız. Camilerimizde siyaset yapılmasını doğru bulmayız" diye konuştu.

"O masanın (6'lı masa) en büyük ve önemli partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir"

Cumhuriyet Halk Partili Gürsel Tekin'in adaylık açıklaması ile ilgili konuşan Sarıgül, "Gürsel Tekin zaman zaman doğru ve güzel şeyler söylüyor. Tekin'in söylemiş olduğu 6'lı masa TDP olarak içerisinde bulunduğumuz bir konu değil ama kamu vicdanına baktığımızda siyasetin Gürsel Tekin'in dediği doğrudur. O masanın en büyük ve önemli partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Adayın da Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkması kendi açısından son derece önemli ve doğrudur" dedi.