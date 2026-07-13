Türk Deniz Kuvvetleri, savaşın ardından ilk kez Suriye'de

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin Suriye İç Savaşı'ndan sonra ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'na ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu.

MSB, Suriye'ye gerçekleşen ziyaret kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın da TCG İstanbul gemisinde yer aldığını belirterek, "Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından geçen uzun bir aradan sonra, Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'na liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, Suriye'ye ziyaret gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri Komutanımız da TCG İstanbul'da bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı