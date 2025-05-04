TCG BÜYÜKADA, Karaçi Limanı'na Ulaştı

Türk Donanması'na ait TCG BÜYÜKADA savaş gemisi, liman ziyareti çerçevesinde Pakistan'ın Karaçi Limanı'na ulaştı.

MİLGEM çerçevesinde üretilmiş Ada Sınıfı korvetlerin ikincisi olan savaş gemisi TCG BÜYÜKADA, Umman'ın ardından Pakistan'a ulaştı. Liman ziyareti çerçevesinde Karaçi Limanı'na yanaşan TCG BÜYÜKADA, Türkiye ve Pakistan Deniz Kuvvetleri yetkilileri tarafından karşılandı.

Pakistan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin iki deniz kuvveti arasında karşılıklı anlayışı artırmayı ve denizcilik alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

TCG BÜYÜKADA'nın Karaçi'ye yaptığı liman ziyaretinin 7 Mayıs'a kadar süreceği bildirildi.

Pakistan medyasına göre, TCG BÜYÜKADA'nın Karaçi Limanı'na ziyaretinin Pakistan ile Hindistan arasında gerginliğin arttığı bir döneme denk gelmesi, Pakistan ve Türkiye arasında derinleşen savunma iş birliğinin bir işareti olarak öne çıkıyor. - KARAÇİ