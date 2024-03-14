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TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Seda Gören Bölük: 'Yabancı düşmanlığıyla, İslamofobi ile mücadele edeceğiz'

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TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Seda Gören Bölük, yurtdışında yaşayan vatandaşların hak kazanımlarına altyapı oluşturacaklarını ve yabancı düşmanlığıyla, İslamofobi ile mücadele edeceklerini açıkladı.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Seda Gören Bölük, "Yabancı düşmanlığıyla, İslamofobi ile mücadele edeceğiz." dedi.

Tbmm Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, komisyonun çalışma planına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Komisyonun 27. Dönem'de de kurulduğunu hatırlatan Bölük, yapılan çalışmaların yurtdışında yaşayan vatandaşların hak kazanımlarına altyapı oluşturduğunu ifade etti.

28. Dönem'de de yurtdışındaki vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışacaklarını vurgulayan Bölük, "Avrupa dahil Asya'da, Amerika'da 7 milyonu aşkın vatandaşımız var. Orada yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda, vatandaşlarımızın kendisini daha rahat, huzurlu, güvende hissedeceği; hak ve hukuklarının hem bulundukları ülkede hem de vatanlarında korunduğu çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Yurtdışında yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını yakından bildiklerini vurgulayan Bölük, bu ihtiyaçların bazılarının sosyolojik, bazılarının hukuki düzenlemeler boyutunda olduğunu belirtti.

"Yabancı düşmanlığıyla, İslamofobi ile mücadele edeceğiz." diyen Bölük, komisyonun en önemli görevlerinden birisinin bu olacağını bildirdi. Bölük, "Yurtdışında hem Müslüman hem de Türk nüfusa yönelik 1200'ü aşkın saldırı düzenlendi. Yaklaşık bir ay önce Hanau saldırısının yıl dönümüydü. Biz orada hayatını kaybetmiş kardeşimizin annesiyle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın hem sosyolojik hem de psikolojik olarak yanında olacağız. Devletimizin, parlamentomuzun varlığını her zaman hissettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik verilen sözlerin yerine getirilmeye başlandığını aktaran Bölük, bu kapsamda yurtdışından getirilen telefonların kullanım süresinin 1 Ocak'tan itibaren uzatıldığını kaydetti. Bölük, yurtdışındaki vatandaşların diğer taleplerine ilişkin de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün yurtdışındaki vatandaşlara yönelik saldırılarının bulunduğunu ifade eden Bölük, bu saldırılara karşı ilgili ülkelerdeki makamlarla işbirliğini sağlayarak vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi. Bölük, "Bu noktada caydırıcı önlemler alındı alınacak da. Alt komisyonumuzun faaliyet alanlarından birisi de bu olacak. Bu konuda da vatandaşlarımızın yanında olmaya ve bu mücadeleyi birlikte vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İnteraktif bir alt komisyon çalışması yapmayı hedeflendiklerini dile getiren Bölük, yurtdışı ziyaretlerinin yanı sıra vatandaşları da Meclis'te ağırlayacaklarını söyledi. Bölük, "27. Dönem'de 4-5 tane böyle çalışma olmuş. Bazen bakanlıkları dinliyoruz bazen diğer paydaşlarımızı dinliyoruz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kurduğu sivil toplum kuruluşlarını da dinleyeceğiz. Meclis çatısı altında onlarla da bir araya geleceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Politika

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