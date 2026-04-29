TBMM Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu'ndan Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang'a ziyaret Açıklaması

"Özellikle bugün Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki gelişmeler demir yolu taşımacılığının önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Lojistik ve ulaştırmada Orta Koridor noktasında Meclis'te tüm çalışmalara destek verebiliriz" - "Türkiye yılbaşından itibaren Çin vatandaşlarına turistik ziyaretler için vize muafiyeti getirdi. İnşallah bu adım, Çinli turistlerin ülkemizi ziyaretini kolaylaştıracaktır"

TBMM Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ile bir araya geldi.

Karaismailoğlu, beraberindeki AK Parti Trabzon milletvekilleri Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın ile Büyükelçi Jiang'ı ziyaret etti.

Burada konuşan Karaismailoğlu, turizmin aynı zamanda önemli bir diplomasi hareketi olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilere daha fazla katkı yapmak istediklerini söyledi.

Komisyon olarak Çin'e teknik bir gezi planladıklarını bildiren Karaismailoğlu, "Türkiye yılbaşından itibaren Çin vatandaşlarına turistik ziyaretler için vize muafiyeti getirdi. İnşallah bu adım, Çinli turistlerin ülkemizi ziyaretini kolaylaştıracaktır. Ayrıca Trabzon ile Çin'in Xi'an kenti arasında kardeş şehir protokolü girişimleri var. Bu kapsamda en kısa zamanda sizi ve heyetinizi Trabzon'da misafir etmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Çin'in batısından başlayarak Orta Asya'yı ve Hazar Denizi'ni geçen Orta Koridor'un, Kafkasya üzerinden Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya uzanan bir önemli bir rota olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı dönemde, Orta Koridor'un, titizlikle üzerinde durduğu bir konu olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, "Türkiye'den Çin'e 4 Aralık 2020'de gönderilen ilk ihracat trenini bakanlığım döneminde Xi'an'a ulaştırmıştık.

Özellikle bugün Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki gelişmeler demir yolu taşımacılığının önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Lojistik ve ulaştırmada Orta Koridor noktasında Meclis'te tüm çalışmalara destek verebiliriz. Orta Koridor hem lojistik açısından çok değerli hem de geçtiği ülkelerin ekonomisi açısından büyük bir fırsat sağlıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Ziyarette, Karaismailoğlu ve Jiang birbirlerine hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Gazi Nogay
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

Freni patlayan tır 6 araca çarptı! Ölü ve yaralılar var
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?

Gittiği ülkede lafı açık açık söyledi: Daha neyi bekliyorsunuz?
Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

Bu kadarına da pes! Veliler okulda çocuklara saldırdı
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Mayıs ayında 5,5 gün izin alan biri 16 gün tatil yapabilecek

Çalışanlar yaşadı! Mayıs ayında 5,5 gün izin alan biri...
Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı

Görüntü dehşete düşürdü, uzmanların yorumu ters köşe yaptı
Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

Bu kadarına da pes! Veliler okulda çocuklara saldırdı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Belçika Savunma Bakanı Francken: Seksi bir ordumuz var

Açıklama Avrupa ülkesinin bakanından: Seksi bir ordumuz var