TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Yozgat'ta konferansta konuştu:

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Kürtler, Türkler, Zazalar hepsi bizim kardeşimiz, biz biriz beraberiz. Bu büyük milletin bir unsuruyuz ve mensubuyuz." dedi.

Akar, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bölgesel ve Ulusal Güvenlik Politikaları" konferansında yaptığı konuşmada, öğrencilerden kendilerini iyi yetiştirmelerini istedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Akar, "Son derece donanımlı bir genç olacaksınız, ezik olmadan masaya yumruğunuzu vuracaksınız. Türkiye'miz için, milletimiz için çalışacaksınız. Zihninizdeki prangaları kırın, zihinlerinizi esir olmaktan kurtarın. Bağımsız düşünebilmeyi kendinize ilke edinin, karamsarlığa, umutsuzluğa düşmeyin." diye konuştu.

Dünyada yeni bir düzenin kurulduğunu, bu düzende ülkelerin kendilerine uygun bir yer alabilmeleri için güçlü olmaları gerektiğini vurgulayan Akar, uluslararası ortamda merhamet ve acımanın olmadığını anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kimyasal silah bulunmadığını ifade eden Akar, "Dün de yoktu, bugün de yok. Fakat bazı alçaklar Mehmetçiğin başarısını tahrip etmek, hafife almak, töhmet altına bırakmak için zaman zaman bu kimyasal silahtan bahsediyorlar. Böyle bir şeyin söz konusu olmadığını bilin." ifadelerini kullandı.

"PKK, Kürtlerin temsilcisi değil"

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun dışında hiçbir kişiyi, kurumu, bölgeyi, coğrafyayı hedef almadık. Her zaman söylüyoruz, diyoruz ki PKK terör örgütüdür. Hedefimiz terör örgütü. PKK, Kürt değil, Kürtlerin temsilcisi değil. Bizim için, her zaman için Kürtler, Türkler, Zazalar hepsi bizim kardeşimiz, biz biriz beraberiz. Bu büyük milletin bir unsuruyuz ve mensubuyuz. Dolayısıyla bu şekilde ilerleyeceğiz, bu şekilde çalışacağız ve önümüze çıkan her türlü engeli aşacağız."

Mekke Ortak Savunma Antlaşması'na değinen Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı'yla ülkenin korunması ve kollanması için yapılması gereken ne varsa bunların peşinde olduklarını söyledi.

"Bir ve beraber omuz omuza 86 milyon çalışacağız"

Akar, 40 yıldır sürdürülen terörle mücadelenin ülkenin enerjisini aldığını ve akan kanın durması, anaların ağlamaması için Terörsüz Türkiye sürecinin başlatıldığını belirterek, "Bizim inancımız, gayretimiz bu. İnşallah biz bunu sağlayacağız ve bundan sonra Türkler, Kürtler, Zazalar bir ve beraber omuz omuza 86 milyon çalışacağız ve Allah'ın izniyle bütün engelleri aşacağız ve başaracağız." diye konuştu.

Konferansın ardından Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Akar'a hediye takdim etti.

Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi binasının açılış törenine katılan Akar, daha sonra AK Parti Yozgat İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Kaynak: AA