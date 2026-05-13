TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacak

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, komisyonun yarın ve cuma günü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacağını, saldırıda hayatını kaybeden çocukların mezarlarını ve yaralanan öğrencileri ziyaret edeceğini söyledi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Beyazıt, komisyon toplantılarında, alanında uzman isimleri, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerini dinleyeceklerini, mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerini çok yönlü ve bütüncül biçimde ele alacaklarını ifade etti.

Komisyonda yapılacak sunumlarla çalışmaları için sağlam ve sonuç odaklı bilgi zemini oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Beyazıt, elde edilecek görüş ve önerilerin çocukların korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesine önemli katkı sunacağını vurguladı.

Komisyon üyelerinden oluşan bir heyetle 14-15 Mayıs'ta Kahramanmaraş'a inceleme ziyareti yapacaklarını bildiren Beyazıt, şunları kaydetti:

"Bahsi geçen inceleme ziyareti kapsamında, hayatını kaybeden çocuklarımızın ve öğretmenimizin mezarlarını ziyaret edecek, ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak, hastanede tedavi gören yavrumuzu ziyaret edeceğiz. Ayrıca yaralanan çocuklarımızın da evlerine ziyaretler yapacağız. Kahramanmaraş Valiliği'nde İl Milli Eğitim Müdürü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Sağlık Müdürü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden oluşan bir heyetten konu hakkında kısa bir bilgi alacağız."

Beyazıt, bugünkü toplantıda yapılacak görüşme ve değerlendirmelerin, Kahramanmaraş'a gerçekleştirecekleri ziyarete katkı sunacağını kaydetti.

Beyazıt'ın konuşmasının ardından akademisyenlerin sunumlarına geçildi.