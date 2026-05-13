Haberler

Okul saldırılarını araştırmak için kurulan Komisyon Kahramanmaraş'a gidecek

Okul saldırılarını araştırmak için kurulan Komisyon Kahramanmaraş'a gidecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa ile Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, yaşanan saldırılar sonrası bölgeye inceleme ziyareti yapacak ve taziye ziyaretlerinde bulunacak.

TBMM Şanlıurfa ile Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, bölgede inceleme yapmak ve taziyede bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gidecek.

Şanlıurfa ile Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt Başkanlığında toplandı. Komisyonda, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Koçtürk, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alperen Bıkmazer sunum yaptı. Komisyonun açılışında konuşan Komisyon Başkanı Beyazıt saldırıların yaşandığı bölgeye ziyaret edeceklerini belirterek "Komisyon üyelerimizden oluşan bir heyetle 14-15 Mayıs yani yarın, perşembe ve cuma günü Kahramanmaraş'a gerçekleştireceğimiz inceleme ziyaretinden bahsetmek istiyorum. Bahsi geçen inceleme ziyareti kapsamında hayatını kaybeden çocuklarımızın ve öğretmenimizin mezarlarını ziyaret edecek, ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak, hastanede tedavi gören yavrumuzu, evladımızı ziyaret edeceğiz. Ayrıca, yaralanan çocuklarımızın da evlerine yine ziyaretler yapacağız. Kahramanmaraş Valiliğinde İl Milli Eğitim Müdürü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Sağlık Müdürü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdüründen oluşan bir heyetten konu hakkında kısa bir bilgi alacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Çin'e dev heyetle çıkarma! Elon Musk ve Tim Cook da kafilede

Trump'tan dev heyetle Pekin çıkarması! Uçaktan kimler inmedi ki
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız

Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler, Bayern Münih'e attığı gollerin karşılığını aldı

Bu tarihi gole kayıtsız kalmadılar!
'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım
Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı

Kabe’de insan seli! İlk rakam geldi
Atlas Çağlayan davasında aileyi tehdit eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis

"Pişmanım" dedi ama kurtulamadı: Atlas'ın ailesini tehdide hapis!
Barış Alper Yılmaz, köpeğiyle birlikte horon tepti

Sosyal medyayı sallayan görüntü: Köpeğinin ellerinden tuttu ve...
Yönetime geri dönecek mi? Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması

Yönetime dönecek mi? Fenerlilerin merakla beklediği soru yanıt buldu
Uganda Cumhurbaşkanı Museveni törene kurşun geçirmez cam fanus içinde katıldı

Can korkusu bu olsa gerek! Ülkenin lideri törene böyle katıldı