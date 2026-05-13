Okul saldırılarını araştırmak için kurulan Komisyon Kahramanmaraş'a gidecek

Şanlıurfa ile Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt Başkanlığında toplandı. Komisyonda, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Koçtürk, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alperen Bıkmazer sunum yaptı. Komisyonun açılışında konuşan Komisyon Başkanı Beyazıt saldırıların yaşandığı bölgeye ziyaret edeceklerini belirterek "Komisyon üyelerimizden oluşan bir heyetle 14-15 Mayıs yani yarın, perşembe ve cuma günü Kahramanmaraş'a gerçekleştireceğimiz inceleme ziyaretinden bahsetmek istiyorum. Bahsi geçen inceleme ziyareti kapsamında hayatını kaybeden çocuklarımızın ve öğretmenimizin mezarlarını ziyaret edecek, ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak, hastanede tedavi gören yavrumuzu, evladımızı ziyaret edeceğiz. Ayrıca, yaralanan çocuklarımızın da evlerine yine ziyaretler yapacağız. Kahramanmaraş Valiliğinde İl Milli Eğitim Müdürü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Sağlık Müdürü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdüründen oluşan bir heyetten konu hakkında kısa bir bilgi alacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı