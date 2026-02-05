Haberler

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyelerinden İçişleri Bakanlığına ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret ederek suça sürüklenen çocuklar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Komisyon üyeleri ile bir araya geldi.

Yerlikaya, Komisyon üyelerine suça sürüklenen çocuklarla ilgili bilgi verdi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Politika
