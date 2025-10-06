Haberler

TBMM Komisyonu Emekli Asker Derneklerini Dinleyecek

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, emekli asker dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ile toplantı yapacak. 8 Ekim 2025'te gerçekleşecek toplantıda çeşitli derneklerin temsilcileri dinlenecek.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak. Komisyonun 14'üncü toplantısının birinci oturumunda; Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri dinlenecek.

Komisyon ikinci oturumunda ise Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER), Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİRDER), Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği (PODEM), Hak İnisiyatifi Derneği, Barış Vakfı ve Toplumsal Mutabakat Derneği (TMD) temsilcilerini ağırlayacak.

