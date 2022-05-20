TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, AKPM heyetini kabul etti - Haberler

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu eş raportörleri John Howell ve Boriss Cilevics'i kabul etti.

Çavuşoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, komisyonun fikirlerinin, düşüncelerinin, yaptıklarının anlatılması açısından görüşme isteklerinin kıymetli olduğunu söyledi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 1990 yılında kurulduğunu belirten Çavuşoğlu, komisyonda bütün siyasi partilerin temsilcisinin olduğunu, ayrıca divanında muhalefetin de yer aldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, AKPM Denetim Komisyonu eş raportörleriyle detaylı bir şekilde fikir alışverişinde bulunmayı istediklerini dile getirdi.

Eş Raportör Howell ise AKPM Denetim Komisyonu'nun görevlerine ilişkin bilgi verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Osman Kavala ile ilgili kararı uygulanmadığı için ihlal sürecini görüşmek üzere Türkiye'de bulunduklarını aktaran Howell, "Amacımız taraf tutmak değil, mümkün oldukça birçok tarafla görüşerek daha fazla bilgi toplamak." dedi.

Görüşme, basına kapalı devam etti.