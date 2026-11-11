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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 5 alt komisyonun yeni üyelerini onayladı

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Derya Yanık başkanlığında toplanıp 5 alt komisyonun yeni üyelerini onayladı. İYİ Partili Türkoğlu, partisi ve Yeni Yol Partisinin hiçbir alt komisyonda görev alamadığını belirtirken Yanık, üye sayısının 10 ile sınırlı olduğunu söyledi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda alt komisyonların üyelikleri belirlendi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık başkanlığında toplandı.

Parti gruplarındaki milletvekili sayılarının değişmesi nedeniyle komisyonda siyasi parti gruplarına düşen milletvekili dağılımlarında değişiklik yaşandığını söyleyen Yanık, komisyon bünyesindeki 5 alt komisyonda üye sayısı ve isimlerin yeniden belirleneceğini aktardı.

Buna göre, her alt komisyonda AK Parti'ye 5, Yeni Parti'ye 2, DEM Parti, CHP ve MHP'ye ise birer üye yer aldı.

Komisyonda, İslamofobi ve Irkçılık İnceleme, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme, Göç ve Uyum, Çocuk Hakları ile Ayrımcılığın Önlenmesi alt komisyonlarının yeni üyeleri onaylandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, yeni aritmetiğe göre İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin hiçbir alt komisyonda görev alamadığını belirterek, partisine alt komisyonlarda görev verilmesini istedi.

Komisyon Başkanı Yanık, alt komisyonlardaki üye sayısının 10 ile sınırlandığını vurgulayarak, bu durumda değişiklik yapmanın gündemlerinde olmadığını bildirdi.

Bir sonraki toplantının gündem başlığının cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülerin durumları olarak belirlenmesi talepleri üzerine Yanık, bu durumu değerlendireceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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