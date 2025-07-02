TBMM İnsan Hakları Komisyonu Alt Komisyon Başkanları Belirlendi

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 5 alt komisyonunun başkanlarını seçti. Hükümlü ve Tutuklu Hakları, Göç, Çocuk Hakları, İslamofobi ve Ayrımcılık konularında çalışmalar yürütecek başkanlar belirlendi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde yer alan 5 alt komisyon toplanarak başkanlarını belirledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Göç ve Uyum Alt Komisyonu, Çocuk Hakları Alt Komisyonu, İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu başkanlık seçimi için toplandı.

Seçimde, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanlığına AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanlığına AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu Başkanlığına AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu seçildi.

Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanlığına seçilen Alkayış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ceza infaz kurumlarında bulunan kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, insan onuruna yaraşır şartların sağlanması ve varsa hak ihlallerinin önlenmesi için titizlikle çalışacaklarını söyledi.

Alkayış, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha adil, daha insan odaklı ve daha güçlü bir hukuk sistemine katkı sunma kararlılığı içinde olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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