TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt: "Geçiş süreci kanunu ile yürütme içerisinde bir mekanizmanın oluşması gerekmektedir. Bu mekanizma ile sürece sağlıklı bir şekilde devam edilip edilmeyeceği izlenmelidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı