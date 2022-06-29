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TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay'a 5 Yeni Üye İçin Seçildi

ANKA - Politika
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TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay'a 5 Yeni Üye İçin Seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay'a beş yeni üye için seçildi. Buna göre; Sayıştay üyeliklerine, Erdoğan Durgut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay'a beş yeni üye için seçildi. Buna göre; Sayıştay üyeliklerine, Erdoğan Durgut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce seçildi.

TBMM Genel Kurulunda, Sayıştay Başkanlığı için 5 yeni üye seçimi yapıldı. CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri; adayların belirlenmesinde görüşlerinin alınmadığı, aday kriterlerinin açıklanmadığı gerekçesiyle oylamaya katılmadı.

Sayıştay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından seçildi. Seçim; 5 üyenin 3'ü Sayıştay meslek mensupları, 1'i Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları, 1'i de diğer adaylar arasından yapıldı.

Seçim sonucuna göre, Sayıştay meslek mensupları kontenjanından Erdoğan Durgut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Mahmut Kazan ve diğer adaylar kontenjanından ise İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce seçildi.

ANKA / Politika

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