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TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

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TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

Saadet Partisinin "yerel basının yaşadığı sorunlar", İYİ Parti'nin "kira artışları", DEM Parti'nin "2015'te HDP mitingi sırasında Diyarbakır'da meydana gelen patlama", CHP'nin "enflasyon"a ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Görüşmelerin ardından muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi.

Ak Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Buna göre Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

Teklifin görüşmelerinin yarın tamamlanmaması durumunda Genel Kurul 7 Haziran Cuma günü de çalışmalarını sürdürecek. Öneriye göre Genel Kurul, gündemindeki işlerin tamamlaması için 14 Haziran Cuma günü de çalışacak.

Grup önerilerinin ardından Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Kaynak: AA / Politika

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