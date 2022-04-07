TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin önerileri reddedildi - Haberler

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TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin önerileri reddedildi

AA - Ahmet Alp Özden - Politika
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TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin önerileri reddedildi

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, grup başkanvekillerinin ve milletvekillerinin yerinden konuşmalarının ardından partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

İYİ Parti'nin "öğrencilerin sınava hazırlıkta kitaplarla ilgili yaşadıkları sorunlar"; HDP'nin "ithal atık çöpler" ve CHP'nin "Romanların sorunları" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine geçildi.

Teklifin görüşmelerine 5. madde üzerinden devam ediliyor.

AA / Ahmet Alp Özden - Politika

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Haberler

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