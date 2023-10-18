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TBMM Genel Kurulunda grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Önergeler arasında İsrail'in hastane bombalaması, kentsel dönüşüm, yargıya yönelik iddialar ve yargıdaki sorunlara çözüm önerileri yer alıyordu. Kabul edilen öneriyle Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ön sırasına alındı.