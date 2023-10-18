TBMM Genel Kurulunda grup önerileri kabul edilmedi
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TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Önergeler arasında İsrail'in hastane bombalaması, kentsel dönüşüm, yargıya yönelik iddialar ve yargıdaki sorunlara çözüm önerileri yer alıyordu. Kabul edilen öneriyle Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ön sırasına alındı.
TBMM Genel Kurulunda, Saadet Partisi, İyi Parti, Yeşil Sol Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
Genel Kurulda, Saadet Partisinin "İsrail'in hastane bombalaması ve işlediği insanlık suçu iddiaları", İYİ Parti'nin "kentsel dönüşüm", Yeşil Sol Parti'nin "yargıya yönelik iddialar", CHP'nin "yargıda yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi" konularındaki önergelerinin gündeme alınması önerileri görüşüldü.
Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Saadet Partisi, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.
Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.
Kabul edilen öneriye göre, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ön sırasına alındı. Teklifin görüşmelerinin perşembe günü tamamlanamaması halinde Genel Kurul cuma günü de çalışacak.
Grup önerilerinin ardından Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.