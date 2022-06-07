TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Haberler

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi. TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından, siyasi parti gruplarının gündeme ilişkin önerileri ele alındı. İYİ Parti'nin "akaryakıt fiyatları", HDP'nin "Gezi olayları" ve CHP'nin "fındık üreticilerinin sorunları" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri kabul edilmedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik öngören teklifinin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önergesi de reddedildi. Daha sonra Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi. AA / Ahmet Alp Özden - Politika Halkların Demokratik Partisi Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti Politika Haberler

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