TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimin açılışında elektronik yoklama yapacağını bildirerek, 3 dakika süre verdi.

Yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamayınca, Bingöl birleşime 20 dakika ara verdi.

Tekin Bingöl, aranın ardından yoklama işlemini tekrarladı. Yapılan ikinci yoklama da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine, Bingöl birleşimi 14 Nisan Salı günü 15.00'te toplanmak üzere kapattı.