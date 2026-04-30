TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, depremde Hatay'daki tarihi yapıların büyük çoğunluğunun yıkıldığını belirtti.

Sit alanları ile vakıf camilerinin "mahzun vaziyette beklediğini" söyleyen Çalışkan, bu tarihi emanetlere sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, denizcilik ve yat sektörünün turizmde önemli bir yere sahip olduğunu ancak sektörün rekabet gücünü zayıflatan ciddi sorunlar yaşandığını belirtti.

Ergun, Yunanistan, Fransa, Hırvatistan ve İspanya gibi ülkelerin vergi avantajları, güçlü altyapı yatırımları ve etkin tanıtım politikalarıyla öne çıktığını, buna karşın Türkiye'nin, vergi yükleri ve teşvik yetersizliği gibi nedenlerle pazar payı kaybı yaşadığını savundu.

Türkiye'nin döviz gelirlerinin her geçen gün azaldığını ileri süren Ergun, "Son yıllarda yat turizm sektörünün gelirleri yüzde 50 ila 60 civarında azalmıştır. Sorunlar yalnızca turistik faaliyetleriyle sınırlı değildir. Yat imalatında KDV muafiyetlerinin kaldırılması yerli üretimi olumsuz etkilemekte, artan maliyetler sektör üzerinde baskı oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Kayseri'nin "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri'nin tarihsel önemini anlatan Cıngı, gelecek yıl düzenleyecekleri uluslararası faaliyetlerle Kayseri'nin tanıtımını yapacaklarını, konserlerden sergilere, akademik çalışmalardan kültürel buluşmalara kadar geniş bir yelpazede etkinlikler gerçekleştireceklerini kaydetti.

Cıngı, "Kayseri'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak belirlenmesi, Türk dünyasıyla bağlarımızı daha da güçlendirecek, ortak dil, tarih ve kültür şuurunu daha görünür hale getirecek, kültürel diplomasi alanında yeni ve kalıcı işbirliklerinin önünü açacak, Kayseri'yi uluslararası ölçekte daha görünür ve etkili bir konuma taşıyacaktır." diye konuştu.