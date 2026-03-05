Haberler

TBMM Genel Kurulu toplandı

Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.

Şehit annelerini rahmetle anan Taşcı, "Ben inanıyorum ki değişecekse Türkiye'nin kaderi kadınlar sayesinde değişecek." dedi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 7 Mart'ın Artvin'in kurtuluş günü olduğunu anımsatarak, Artvin'in kurtuluşunun 105. yılını kutladı.

Bayraktutan, Artvin'in, Cumhuriyet'in sarsılmaz kalelerinden biri olduğunu söyledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, seçim bölgesi Elazığ'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Pertek Köprüsü projesi için ilk kez somut adımların atıldığını belirten Keleş, "Bu proje, Elazığ-Tunceli arasındaki kara yolunu 60 kilometre kısaltacak önemli bir yatırımdır. Pertek Köprüsü proje çalışmaları 2026'da tamamlanacak olup, yapım işi ihalesi yapılacaktır." ifadesini kullandı.

