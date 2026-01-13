TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Türkiye'nin içinde yer aldığı coğrafyada çok kimlikli ve çok inançlı yapının zenginlik ürettiğini, siyasal tercihlerin ise bazen gerilime dönüştüğünü söyledi.

Birlikte yaşam, eşit yurttaşlık ve adaletin toplumsal güvenle mümkün olduğunu dile getiren Fırat, bunun bir tercih değil tarihsel zorunluluk olduğunu ifade etti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 10 Ocak'ta Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladıklarını anımsatarak, gazetecilere özgür ve güvenli çalışma ortamı sağlanması, gazetecilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Basın özgürlüğü olmadan demokrasi, demokrasi olmadan da basın özgürlüğünün olmayacağını ifade eden Çakırözer, halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ise Kastamonu'ya yapılan yatırımları anlattı. AK Parti iktidarları döneminde kentteki organize sanayi bölgelerindeki sorunların çözüldüğünü, üretime başlandığını aktaran Uluay, şehirde Anadolu'nun en büyük organize sanayi bölgesinin kurulacağını, çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.