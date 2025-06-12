TBMM Genel Kurulu Komisyonlar Eksik Olunca Toplantıyı Kapatmak Zorunda Kaldı

TBMM Genel Kurulu Komisyonlar Eksik Olunca Toplantıyı Kapatmak Zorunda Kaldı
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TBMM Genel Kurulu, önemli bir kanun teklifi görüşmesi için toplandı, ancak komisyonların yerinde olmaması nedeniyle toplantıyı kapatma kararı aldı. Meclis, bir sonraki oturumunu 17 Haziran Salı günü yapacak.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, komisyonlar yerinde olmadığı için kapandı.

TBMM Genel Kurulu, 'TBMM Genel Kurulu 212 Sıra Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' teklifi görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, 96'ncı Birleşimin 3'üncü oturumunda 2'nci sırada yer alan 206 sıra sayılı Kanun teklifinin görüşmelerine başlanacağı sırada komisyonlar yerinde olmadığı gerekçesiyle, birleşimi 17 Haziran Salı günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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