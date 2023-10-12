TBMM Genel Kurulu İsrail-Filistin çatışmasını kapalı oturumda ele alacak
Politika Haberleri
TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmeleri kapalı oturumda ele almak için karar aldı. Görüşmede önerge sahibi ve gruplar adına konuşacak milletvekillerine belirli süreler tanınacak.
TBMM Genel Kurulunda, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin gelişmelerin genel görüşmenin kapalı oturumda ele alınması kararlaştırıldı.
Partilerin Grup Başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeleri sonrasında İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşmeye geçildi.
Görüşmede, önerge sahibi ile şahsı adına konuşacak milletvekillerine 10'ar dakika, gruplar adına konuşacak milletvekillerine ise 20'şer dakika süre tanınacak.
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Grubu'nun, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu. Önergenin kabul edilmesinin ardından Karaca, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışında salonun boşaltılmasını istedi.
Daha sonra kapalı oturuma geçildi.