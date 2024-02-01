Üye Girişi
Haberler

TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı Teşekkül Etmediği İçin Toplanamadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti. Bozdağ, birleşimi, alınan karar gereğince 7 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Bozdağ, birleşimi, alınan karar gereğince 7 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA / Politika

Bekir Bozdağ Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title