TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı Oluşmadığı İçin Toplanamadı
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmemesi nedeniyle toplanamadı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 12 Haziran Perşembe saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimin başında Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.
Bunun üzerine Adan, birleşimi 12 Haziran Perşembe saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Kaynak: AA / Seval Ocak - Politika