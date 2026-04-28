AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Aktif dış politika anlayışıyla masada ve sahada ay yıldızlı bayrağımızı daha yükseklere taşımanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı yok ettiğini, ABD'nin dünyanın her köşesine kan ve gözyaşı götürdüğünü söyledi.

Maden ruhsatları konusunda sorunlar yaşandığını söyleyen Özdağ, Doruk Madencilik işçilerinin Meclis'te milletvekilleriyle görüştüğünü aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının işçiler için devreye girmesi gerektiğini kaydeden Özdağ, "İşçiler günlerdir Ankara'da eylem yapıyorlar. Bu insanlarla ilgili birileri devreye girmeli ve paraları ödenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Doruk Madencilik işçilerinin haklarını alamadığını dile getirdi.

Doruk Madencilik'in bağlı olduğu şirketin çok sayıda maden alanını işlettiğini öne süren Çömez, "Aynı işletmenin Balıkesir'de de dünya kadar arazisi var. Balıkesir'de emeği, hakkı sömürülmüş dünya kadar işçi var. Balıkesir'deki binalara nasıl el konulduğunu bilmiş olsanız vicdanınız sızlar." diye konuştu.

Çömez, şirkete sürekli teşvik verildiğini, kamu bankalarından da kredi imkanı sağlandığını iddia etti.

Haklarını arayan ve eylem yapan işçilere orantısız güçle müdahale edilmemesi gerektiğini dile getiren Çömez, iktidarın milletin hakkını ve hukukunu korumakla yükümlü olduğunu kaydetti.

"Bizim milliyetçiliğimiz, haritalara çizilmiş suni sınırların arasına hapsedilemez"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, sınırların kanla, kumpasla ve masa başı haritalarla belirlenmek istendiği bir dönemden geçildiğini belirtti.

Yaşananları yeni görmediklerini aktaran Kılıç, Terörsüz Türkiye'nin ihanetin kökünü kazıyacağını dile getirdi.

"Kerkük Türk'tür, Türk kalacak" ifadesinin sadece bir slogan olmadığının altını çizen Kılıç, şöyle devam etti:

"İçeride ihanetin belini kırdıkça Türkiye şahlanıyor. Türkiye dik durdukça sınırlarımızın dibinde kan tüccarlığı yapanların tezgahları yerle yeksan oluyor. Kerkük'te boynu bükük bırakılmak istenen Türkmen kardeşlerimizin çilesini görüyor, Kerkük'ten yükselen feryadı Ankara'nın göbeğinde, yüreğimizin en derininde hissediyoruz. Bizim milliyetçiliğimiz, haritalara çizilmiş suni sınırların arasına hapsedilemez."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Doruk Madencilik'in işçilerin haklarını gasbettiğini ileri sürdü.

Madencilerin günde 12 saat yerin altında ölümle mücadele ettiğine dikkati çeken Temelli, yaşananlara karşı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın işçilerle görüşmediğini, yanlarına gitmediğini söyledi. Temelli, emekçinin korunması halinde toplumsal barışın sağlanabileceğini kaydetti.

"Birilerine bir taahhüdünüz mü var?"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Doruk Madencilik'te çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının, maaşlarının ödenmediğini, "İşçilerin Ankara'da neden eylem yaptığının" sorgulanmadığını dile getirdi.

Başarır, son 24 yılda çok sayıda termik ve hidroelektrik santralinin, şeker fabrikalarının satıldığını, şimdi de hastanelerin satışa çıkarıldığını söyledi.

Bazı devlet hastanelerinin satışa çıkarıldığını savunan Başarır, "Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir'deki uçak hastanesi niye satılır? Bursa'daki tarihi hastane niye satılır? Ne durumdayız? Bilmediğimiz bir şey mi var? Birilerine bir taahhüdünüz mü var?" diye konuştu.

"Türkiye, güven ve istikrar adası olarak yoluna devam etmektedir"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Doruk Madencilik işçilerinin yanında olduklarını belirtti.

Süreci yakından takip ettiklerini bildiren Gül, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın muhataplarıyla görüştüğünü anlattı.

Temasların sürdüğünü ifade eden Gül, mağdurları yalnız bırakmayacaklarını, hakkını alana kadar işçilerin yanında duracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yoluna güçlü şekilde devam ettiğinin altını çizen Gül, dünyanın kırılgan bir süreçten geçtiğini vurguladı.

Türkiye'nin güçlenmesinin önemli olduğuna işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti, her platformda mazlumların yanında olmaya devam etmektedir. Aktif dış politika anlayışıyla masada ve sahada ay yıldızlı bayrağımızı daha yükseklere taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bölge ateş çemberi içindeyken Türkiye, güven ve istikrar adası olarak yoluna devam etmektedir. Fırtınalı okyanusta, dirençli şekilde yoluna devam eden büyük bir Türkiye gemisi var. Bu geminin başında da güçlü, dirayetli kaptan var, onun da adı Recep Tayyip Erdoğan."

Daha sonra yerinden söz alan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Doruk Madencilik işçilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maden şirketinin emekçiler karşısındaki tavrının asla kabul edilemeyeceğinin altını çizen Bilgin, "Haksızlığı şiddetle protesto ediyorum. Emekçilerin hakkını savunmak bizim hakkımızdır. Hukuku tanımayan şirketi kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.