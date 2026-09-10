TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan AB'ye "stratejik körlük" eleştirisi:

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AB'nin Türkiye ile ilişkilerinde endişeleri ve korkularıyla hareket ederek kendi çıkmazını oluşturduğunu belirterek, "Gittiğimiz her ülkede, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde, Avrupa Birliği'nin stratejik körlük içerisinde olduğunu hepsi kabul etmiş durumda." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Oktay ile beraberindeki komisyon heyeti, 8-10 Eylül'de Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirdiği resmi temasları tamamladı.

Oktay başkanlığındaki heyette AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Yeni Parti Düzce Milletvekili Talih Özcan ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın yer aldı.

Ziyaretin ilk gününde Çekya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek ile görüşen heyet, karşılıklı ticaret hacminin ve yatırımların artırılması ile farklı sektörlerdeki yeni işbirliği imkanlarını ele aldı.

Heyet, daha sonra Çekya Senatosu Dış İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Pavel Fischer ve Senato Başkanvekili Jiri Oberfalzer ile parlamentolar arası ilişkiler, AB ve NATO'daki gelişmeler ile başta Orta Doğu olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri görüştü.

Temasların ikinci gününde Çekya Senatosu AB İşleri Komisyonu ile yapılan toplantıda Türkiye'nin AB üyelik sürecinin teknik boyutta ilerletilmesi gerektiği vurgulandı. Heyet, Türkiye-Çekya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Tomas Kohoutek'in ev sahipliğindeki çalışma yemeğine katıldı ve Çekya Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun çalışmalarını takip etti.

Ziyaretin son gününde Çekya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Radek Vondracek ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Oktay ve komisyon üyeleri, parlamenter temasların artırılmasının yanı sıra ticari ve ekonomik işbirliği, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in yayılmacı politikaları, bölgesel ve küresel gelişmeler ile AB boyutundaki işbirliğini değerlendirdi.

"Son derece verimli görüşmelerimiz oldu"

Oktay, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Son derece verimli, son derece kıymetli görüşmelerimiz oldu." dedi.

İki ülkenin parlamentolar arası ilişkileri geliştirmekte geciktiğini belirten Oktay, üç ay önce Ankara'da gerçekleştirilen toplantının ardından Prag'da ikinci kez bir araya geldiklerini, üçüncü toplantıyı yeniden Ankara'da düzenlemek istediklerini söyledi.

Oktay, Türkiye-Çekya ticaret hacminin 7,5 milyar dolara yaklaştığını, savunma sanayisi, hava savunması, dron ve anti-dron sistemleri ile otomotiv sektöründe önemli işbirliği fırsatlarının bulunduğuna dikkati çekerek, iki ülke parlamenterlerinin, yatırımcıların ve iş dünyasının önünü açacak kararları desteklemesi konusunda ortak kanaat oluştuğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin Avrupa güvenliği mimarisine katkısını çok net bir şekilde görüyorlar"

AB'nin Türkiye ile ilişkilerinde endişeleri ve korkularıyla hareket ederek kendi çıkmazını oluşturduğuna işaret eden Oktay, "Gittiğimiz her ülkede, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde, Avrupa Birliği'nin stratejik körlük içerisinde olduğunu hepsi kabul etmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, AB dış politikasının Türkiye ile ilişkilerde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimine "esir" olduğunu, bunun stratejik kararları engellediğine dikkati çekti.

Türkiye'nin AB üyeliğinin Birliğin stratejik körlüğünü kıracağına ve Avrupa güvenlik mimarisine katkı sağlayacağına işaret eden Oktay, "Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde, Avrupa güvenliği mimarisine katkısını çok net bir şekilde görüyorlar." yorumunu yaptı.

AB üyelik sürecinin siyasi saiklerle yürütülmesini eleştiren Oktay, "Samimiyseniz, eğer kendinize ve tezlerinize inanıyorsanız, buyurun fasılları açalım." diye konuştu.

Oktay, Schengen vizesi sorunlarının çözümünde Çekya'nın sunabileceği katkıyı da görüştüklerini, yeni dünya düzenine ilişkin fikirlerin ele alınacağı toplantıların "Prag Yuvarlak Masası" ve "Ankara Yuvarlak Masası" adıyla düzenlenmesi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Türkiye'de imal edilen ürünlerin AB'de üretilenlerle aynı koşullarda Birlik pazarına girebilmesi için Çekya'dan destek istediklerini anlatan Oktay, bunun Türkiye-Çekya ve Türkiye-AB ilişkilerine katkı sağlayacağını söyledi.

"Barışın sağlanmasıyla ilgili Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz"

Çekya'nın "iyi bilinen bir İsrail dostu" olduğunu söyleyen Oktay, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını, bölgede yayılmacı politikalar izlediğini hatırlattı.

Oktay, Çek yetkililere İsrail'e bu politikalardan vazgeçmesi yönünde mesaj vermeleri çağrısında bulunduklarını aktararak, "Dolayısıyla sizin dost olarak bunu İsrail'e daha samimi şekilde anlatıyor olmanız önemli." değerlendirmesini yaptı.

Binyamin Netanyahu hükümetinin bu politikalarını sürdürmesi halinde İsrail'i ve dünyadaki Yahudileri yalnızlaştıracağını belirten Oktay, İsrail'in Suriye ve Lübnan başta olmak üzere işgal ettiği komşu ülke topraklarından çıkması gerektiğini söyledi.

Oktay, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Barışın sağlanmasıyla ilgili Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA