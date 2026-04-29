TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Arnavutluk Meclisi heyetiyle görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Arnavutluk Meclisi Dışişleri ve AB İşleri Komisyonu Başkanı Igli Hasani ve beraberindeki heyetle görüştü.

Oktay, TBMM'de gerçekleşen ve Dışişleri Komisyonu üyesi milletvekillerinin de yer aldığı görüşmede, her iki ülke arasındaki derin sosyal ve kültürel bağların devam ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığa işaret eden Oktay, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin bu işbirliğini sürdürmede önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar civarında seyrettiğini belirten Oktay, bunun istenilen seviyenin çok altında kaldığını, bu rakamı daha yukarı çekecek potansiyelin her iki ülkede de mevcut olduğunu vurguladı.

Dünyada ve bölgedeki çatışma ve savaşlara değinen Oktay, olayların küresel istikrar ve güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdi.

Arnavutluk Meclisi Dışişleri ve AB İşleri Komisyonu Başkanı Hasani ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ev sahipliği için Oktay'a teşekkür etti.

Hasani, Ukrayna, Gazze ve İran'da çözüme ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarının ve ara buluculuk rolünün bölgede ve dünyada dikkate şayan karşılandığını belirtti.

Konuşmaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.