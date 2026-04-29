TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Arnavutluk Meclisi heyetiyle görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Arnavutluk Meclisi Dışişleri ve AB İşleri Komisyonu Başkanı Igli Hasani ve beraberindeki heyetle görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Arnavutluk Meclisi Dışişleri ve AB İşleri Komisyonu Başkanı Igli Hasani ve beraberindeki heyetle görüştü.

Oktay, TBMM'de gerçekleşen ve Dışişleri Komisyonu üyesi milletvekillerinin de yer aldığı görüşmede, her iki ülke arasındaki derin sosyal ve kültürel bağların devam ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığa işaret eden Oktay, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin bu işbirliğini sürdürmede önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar civarında seyrettiğini belirten Oktay, bunun istenilen seviyenin çok altında kaldığını, bu rakamı daha yukarı çekecek potansiyelin her iki ülkede de mevcut olduğunu vurguladı.

Dünyada ve bölgedeki çatışma ve savaşlara değinen Oktay, olayların küresel istikrar ve güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdi.

Arnavutluk Meclisi Dışişleri ve AB İşleri Komisyonu Başkanı Hasani ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ev sahipliği için Oktay'a teşekkür etti.

Hasani, Ukrayna, Gazze ve İran'da çözüme ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarının ve ara buluculuk rolünün bölgede ve dünyada dikkate şayan karşılandığını belirtti.

Konuşmaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA / İsa Toprak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Haberler.com
500

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Tam 1000 tane yolladı! Öğrenciler için yaptığına beğeni yağıyor
Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek