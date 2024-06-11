TBMM Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, KDK'nin 2023 raporunu kabul etti

TBMM Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan oluşan Karma Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) 2023 raporuna ilişkin alt komisyon raporunu kabul etti.

Ak Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplanan TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme komisyonlarından oluşan Karma Komisyonda KDK'nin 2023 raporu hakkındaki alt komisyon raporu görüşüldü.

Karamık, KDK'nin 2023 yılının raporunu görüşmek üzere AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal başkanlığında alt komisyon kurulduğunu anımsattı.

Alt Komisyon Başkanı Dal da KDK'nin 2014 yılında kurulduğunu hatırlatarak kurumun bilinirliğinin her geçen gün arttığını söyledi.

Daha sonra milletvekilleri söz alarak hükümete eleştiriler yöneltti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, eleştirilere cevap vererek hükümete yönelik toptancı bir ithamı doğru bulmadıklarını kaydetti.

Yanık, "Muhalefet tarafından 1990'ların Türkiye'sini, bugünün Türkiye'sinden daha matahmış gibi gösterenler var. 1990'ların Türkiye'si asit kuyularının konuşulduğu bir Türkiye idi. 1990'ların Türkiye'si ile bugünün Türkiye'sini kimse kıyaslamasın. Bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz." şeklinde konuştu.

Kamu Başdenetcisi Şeref Malkoç, KDK'nin insanların sorunlarını gidermek için kurulduğunu, KDK'ye başvuran vatandaşlara yardımcı olduklarını, yol gösterdiklerini belirtti.

KDK'nin 11 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Malkoç, "Bu süre zarfında 232 bin 754 yazılı başvuru yapıldı. Bunlardan 224 bin 925'i karara bağlandı. Mail, mektup ve diğer yöntemlerle 1 milyon 487 bin kişi kurumumuzla irtibat kurdu. Biz bunlara destek verdik, hukuki yardımda bulunduk." dedi.

Konuşmaların ardından alt komisyon raporunun Genel Kurul'da görüşülmek üzere TBMM Başkanlığına sunulması kararlaştırıldı.