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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda Gergin Anlar

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda Gergin Anlar
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Dijital Mecralar Komisyonu toplantısında CHP milletvekilleri ile komisyon başkanı arasında gerginlik yaşandı. İnternet sitelerinin görünürlüğü ve zararlı içeriklere karşı önlemler tartışıldı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplantısında gerginlik

ANKARA - Dijital Mecralar Komisyonu'nda gerginlik çıktı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkan Hüseyin Yayman Başkanlığında toplandı. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman komisyon toplantısı açılışımda internet sitelerinin görünürlüğüne değinerek, bu sitelerin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Ayrıca Yayman, aileleri ve çocukları zararlı internet içeriklerinden korumanın önemine değindi. Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Murat Emir söz istedi. Emir, usul tartışması açmak için söz istediğini ifade etti. Başkan Yayman usul tartışması talebini reddetti. Bunun üzerine CHP milletvekilleri sıraya vurmaya başladılar. Emir, Google Yöneticilerine İngilizce 'Don't speak' (Konuşmayın) ifadelerini kullandı. Yayman, basının çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine CHP milletvekilleri basının çıkarılmasına da itiraz ettiler. Bunun üzerine Başkan Yayman oturuma 15 dakika ara verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Politika
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