TBMM'den İmralı Ziyareti Kararı

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda İmralı'ya gitme kararı alındı. Yapılan oylamada AK Parti, MHP, Dem Parti, TİP, EMEP 'Evet' oyu verirken, DSP, HÜDA-PAR, DP 'Hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 'İmralı ziyareti' gündemiyle toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda, İmralı'ya gidilip gidilmemesi konusunda oylama yapıldı. AK Parti, MHP, Dem Parti, TİP, EMEP 'Evet' oyu verirken, DSP, HÜDA-PAR, DP 'Hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı. Ardından komisyon toplantısı sona erdi.

"Ziyaretin tarihi net değil, hazırlıklar yapılıyor"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hayırlı uğurlu olsun. Ada'ya gidişi oyladık ve 'Evet' oyu verildi, kabul edildi. Ülkemize, barışımıza katkısı olması dileğiyle. CHP'nin aldığı kararı sonra eş genel başkanlarımız değerlendirecek. Grubu bulunan siyasi partiler ziyarette olacak. Ziyaretin tarihi net değil, hazırlıklar yapılıyor. Yarına kadar bütün siyasi partiler Meclis Başkanlığına isimleri belirtecekler. Ondan sonra gidiş planlaması yapılacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA