TBMM'deki 'Apo' sloganına barolardan ortak tepki! İmza listesinde dikkat çeken detay

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında salonda "Biji Serok Apo" sloganları atıldı. O anlar Meclis tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA

57 ilin baro başkanlıkları yaşanan olayı kınayan ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldığına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Demokrasinin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı, millet iradesinin tecelligâhıdır. Bu çatı altında, binlerce şehidimizin aziz hatırasını inciten hiçbir tutum ve söylem kabul edilemez.

Terörsüz bir Türkiye, yalnız güvenlik politikalarıyla değil, hukukun üstünlüğü, demokratik toplum düzeni ve barış kültürünün güçlendirilmesiyle mümkündür. Gerçek gücünü, Anayasa'dan, yani milletin ortak iradesinden alan bir hukuk devleti; farklılıkları zenginlik, adaleti ise en yüce değer kabul eder. Bu anlayışla, barış içinde, özgür ve güvenli bir toplum hedefi doğrultusunda, hukuka ve adaletin evrensel ilkelerine bağlı duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadeleri yer aldı. Bildiriyi, şu baro başkanlıkları yayımladı:

İMZA ATMAYANLAR ARASINDA İSTANBUL BAROSU DA VAR

Adıyaman, Ağrı, Ankara, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kocaeli, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van baroları bildiriyi imzalamadı.

57 ilin barosunun açıklamasının ardından Hatay Barosu, yaptığı ayrı açıklamayla slogana tepki gösterdi.