TBMM'deki "Apo" sloganına barolardan ortak tepki! İmza listesinde dikkat çeken detay

TBMM'deki 'Apo' sloganına barolardan ortak tepki! İmza listesinde dikkat çeken detay
Güncelleme:
DEM Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı sırasında atılan "Biji Serok Apo" sloganları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 57 ilin baro başkanlıkları ortak bir açıklama yaparak yaşanan olayı kınarken İstanbul Barosu dahil çok sayıda baronun bildiriye imza atmaması dikkat çekti.

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında salonda "Biji Serok Apo" sloganları atıldı. O anlar Meclis tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA

57 ilin baro başkanlıkları yaşanan olayı kınayan ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldığına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Demokrasinin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı, millet iradesinin tecelligâhıdır. Bu çatı altında, binlerce şehidimizin aziz hatırasını inciten hiçbir tutum ve söylem kabul edilemez.

Terörsüz bir Türkiye, yalnız güvenlik politikalarıyla değil, hukukun üstünlüğü, demokratik toplum düzeni ve barış kültürünün güçlendirilmesiyle mümkündür. Gerçek gücünü, Anayasa'dan, yani milletin ortak iradesinden alan bir hukuk devleti; farklılıkları zenginlik, adaleti ise en yüce değer kabul eder. Bu anlayışla, barış içinde, özgür ve güvenli bir toplum hedefi doğrultusunda, hukuka ve adaletin evrensel ilkelerine bağlı duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadeleri yer aldı. Bildiriyi, şu baro başkanlıkları yayımladı:

TBMM'deki 'Apo' sloganına barolardan ortak tepki! İstanbul barosu imza atmadı

İMZA ATMAYANLAR ARASINDA İSTANBUL BAROSU DA VAR

Adıyaman, Ağrı, Ankara, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kocaeli, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van baroları bildiriyi imzalamadı.

57 ilin barosunun açıklamasının ardından Hatay Barosu, yaptığı ayrı açıklamayla slogana tepki gösterdi.

TBMM'deki 'Apo' sloganına barolardan ortak tepki! İstanbul barosu imza atmadı

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCHPsavar:

Gavur düşünceli barolar imza atmamış.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

bu millete iyi oluyor hala zirvedekinin dübürünü ya alamaya devam etsinler

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Gocccaaaa biciklighhhggg aaappppoghhhh diye aniranlara tepti göstermeyen baronlar bir tarafa, güya savcılar niye susuyor, bir emir ile boş işlere gelince bir yerlerini yirtarlar.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

kınasalar ne olur savcısı hakimi valisi nerede ülke boş bomboş en baştaki gözlerini kapatmış demleniyor.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

alıştıra alıştıra yavaş yavaş işlenecek bi konu tabiki öyle oldu bitti yapmazlar yapamazlar . şehit ve gazi verilmiş şu topraklarda ve buna sebep olan birinin isminin yine o şehit gazi kanıyla bu milletin emekleriyle kurulmuş mecliste adının anırmaları halen tartışma konusu ise sonra birileri çıkar Kürtlere/Türklere hayasızca edepsizce laf söyler, görün işte siyaset bizleri ayrıştırıp kullanırken sizler taraf tutun amaç koltuk sevdası bir gram devlet millet sevgisiyle yapılan bişey değil bu . düşünün son 5 yıl içinde 85milyonu devirmiş milletin menfaatine uygan ne yapıldı ??

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
