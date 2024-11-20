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TBMM'de Yerlikaya ile Başarır Arasında Gergin Anlar

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında kayyum tartışması nedeniyle gerginlik yaşandı. Bakan Yerlikaya, toplantı öncesinde yaşanan arbede nedeniyle salona zor girdi.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Bakan Yerlikaya ile CHP'li Başarır arasında gerginlik

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile CHP TBMM Grup Başkanvekili arasında, komisyon toplantısı öncesinde yaşanan arbedeye ilişkin tartışma çıktı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2025 yılı bütçe ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısı öncesi AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında "kayyum" tartışması çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya salona girdiği sırada tartışmaların büyümesi üzerine gerginlik arttı. Bakan Yerlikaya, yaşanan gerginlikte salona güçlükle girebildi.

Tartışmalar komisyon salonunda da devam etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Bakan Yerlikaya arasında tartışmalar devam etti. Bakan Yerlikaya, Plan ve Bütçe Komisyon Salonu'na güçlükle girebildiği için Başarır'a tepki gösterdi. Konu üzerine muhalefet sıralarından da Bakan Yerlikaya'ya tepki gösterilmesi üzerine tartışmalar devam etti.

TBMM'de Yerlikaya ile Başarır Arasında Gergin Anlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - Politika
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