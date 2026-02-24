Haberler

AK Parti TBMM Grubu'nun bulunduğu koridor ramazan ayı için süslendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti TBMM Grubunun bulunduğu koridor, ramazan ayı dolayısıyla ramazan motifleriyle süslendi. Işıklandırmalar ve anlamlı yazılarla koridorun atmosferi değişti.

Ak Parti TBMM Grubunun bulunduğu koridor, ramazan ayı dolayısıyla süslendi.

Meclis'te AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile grup başkanvekillerinin odalarının yer aldığı koridorda ramazan motifleriyle süslemeler yapıldı.

Kapılara "Hoş geldin 11 ayın sultanı" yazıları asılırken, koridora ay yıldız motifli ışıklar yerleştirildi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede
Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar

Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı! Bikinili kadın paylaşımı sonrası dananın kuyruğu koptu

Bikinili kadın paylaşımı sonrası olanlar oldu! Aşk bitti
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor