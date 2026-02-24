AK Parti TBMM Grubu'nun bulunduğu koridor ramazan ayı için süslendi
AK Parti TBMM Grubunun bulunduğu koridor, ramazan ayı dolayısıyla ramazan motifleriyle süslendi. Işıklandırmalar ve anlamlı yazılarla koridorun atmosferi değişti.
Ak Parti TBMM Grubunun bulunduğu koridor, ramazan ayı dolayısıyla süslendi.
Meclis'te AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile grup başkanvekillerinin odalarının yer aldığı koridorda ramazan motifleriyle süslemeler yapıldı.
Kapılara "Hoş geldin 11 ayın sultanı" yazıları asılırken, koridora ay yıldız motifli ışıklar yerleştirildi.
Kaynak: AA / Kemal Karadağ