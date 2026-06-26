Yemek yerken altın kesesini düşürdü, durumu fark eden şüpheli altınları alıp kayıplara karıştı

İstanbul Kağıthane'de bir lokantada yemek yiyen Mehmet Tanışık, yeni aldığı 81 bin 500 lira değerindeki 13 gram altını düşürdü. O esnada yan masada yemek yiyen şüpheli, durumu fark edip altınları kapıp kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. İddialara göre, tekstil işiyle uğraşan 51 yaşındaki Mehmet Tanışık, bir süre önce 81 bin 500 lira ödeyerek satın aldığı 13 gram altını yanına alarak yemek yemek için arkadaşıyla bir lokantaya girdi. Lokantada yemeğini yediği sırada, cebindeki altınlar farkında olmadan yere düştü. O esnada aynı lokantada yemek yiyen ve durumu fark eden kimliği belirsiz bir şüpheli, Tanışık'ın dalgınlığından faydalandı. Yerdeki altınları kaşla göz arasında alan şüpheli, yemeğini yarım bırakarak hızla lokantadan ayrıldı. Altınlarının cebinde olmadığını çok sonra fark eden Mehmet Tanışık, polise şikayetti bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleme altına alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheli şahsın yerde duran keseyi fark ederek alıp dışarı çıkması, Tanışık'ı görmesine rağmen keseyi vermeyerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

"13 GRAM ALTIN KAYBETTİM"

Mehmet Tanış, 13 gram altınını düşürdüğünü ifade ederek, "Burada bir işimiz vardı geldik, lokantada yemek yedik. Ondan sonra çıkıp, geziniriz dedik. Yemek yedikten sonra lavaboya gidiyorum. Cebimde bozuk paralar vardı onları düzeltmek için elimi cebime sokuyorum. Daha sonra dışarıya çıkıyorum. Kapıda da arkadaş tekrar çağırıyor çay içelim diye, içeri girerken o anda zaten şüpheli çıkmış gitmiş, kameralarda gördüğümüz kadarıyla. Sonra ben buradan metroya biniyorum, metrodan iniyorum. Arada bir yokluyordum. O anda burada nasıl yoklayamadığımı anlamadım. Bir baktım yok. Geri metroya bindik, geldik. Lokantada işte sağ olsun arkadaşlar baktı, burada karakola gittik, karakolda da görüntü aldılar. Hani kimin ne yaptığı, ne aldığı belli. 13 gram altın kaybettim. Salı günü almıştım. Onu cebimde taşıyordum, koyacak yerim olmadığı için, arkadaşın yanında kalıyordum. Saklaması için oğluma verecektim. Onu da o anda unuttum. Zaten salı günü aldım, Çarşamba akşam verecektim, cebimde taşıyordum. 13 gram altın 10 gramı tüm, 3 gram da tek tek" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Tanışık, polise şikayette bulunduğunu şahsın altınları geri getirmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyleyerek, "Oturduğum ev satılmıştı. Boş, kiralık ev tutacaktım. Şikayetçi oldum, ifademi verdim. Sağ olsun memur beyler dün gelmişler, görüntü falan almışlar. İnşallah bulurlar, yakalarlar. Alan kişi de görüyor benden düştüğünü görüyor. Sanki takip etmiş gibi bakıyor, ondan sonra biz kalkınca alıyor, peşimizden geliyor sanki bize verecek gibi. Dışarıda da görüyor yanıma gelmediği. Alıyor, gidiyor cebine koyuyor. Ayıp, benden düştüğünü görüyor. Hani yolda bir yerde bulsa insansa gider karakola teslim eder. İnsan değilse zaten gider utanmadan yer ama burada benden düştüğünü görüyorsun. Burada bir dükkanda düşmüş, git orada kasaya bırak, müdüre bırak. Yaptığı tam bir insanlık dışı, başka bir şey değil. Çalanlara çağrım var, gelsinler; buldukları yere bıraksınlar ya da gelsinler karakola bıraksınlar. Şikayetçi de olmam" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı