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YENİ Parti'nin TBMM'ye girişiyle koltuk düzeni değişti

YENİ Parti'nin TBMM'ye girişiyle koltuk düzeni değişti
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YENİ Parti'nin kurulmasıyla TBMM Genel Kurulu'nda parti grubu sayısı 7'ye yükseldi ve oturma düzeni yenilendi. YENİ Parti milletvekilleri AK Parti'nin yanındaki sıralara, CHP milletvekilleri ise DEM Parti ile MHP arasına yerleşti.

YENİ Parti'nin kurulmasıyla TBMM Genel Kurulu'nda koltuk düzeni değişti.

YENİ Parti'nin kurulmasıyla TBMM'deki parti grubu sayısı 7'ye yükselirken, oturma düzeni de değişti. YENİ Parti milletvekilleri AK Parti'nin yanındaki sıralara otururken, CHP milletvekilleri DEM Parti ve MHP arasına oturdu. CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli ve TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak ise CHP sıralarına oturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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