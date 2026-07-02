TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 33 yıl önce milletin yüreğine iki acının kor gibi düştüğünü söyledi.

Sivas Madımak'ta 2 Temmuz'da herkesi derinden üzen ve hafızalara kazınan bir katliam yaşandığını belirten Karaman, 5 Temmuz 1993'te ise Erzurum Başbağlar'da içleri sızlatan başka bir katliamın yaşandığını hatırlattı.

Karaman, "Bu topraklarda birkaç gün içinde iki ayrı şehirde iki ayrı ateş aynı milletin bağrına düştü. Madımak'ta, Başbağlar'da hedef birdi, bu milletin birliği, kardeşliği ve beraberliğiydi. Biz bu acıları birbirine karşı değil, birbirinin yarasını saran anlayışla sahipleniyoruz. Çünkü biz kardeşiz. Aynı toprakların, aynı acının evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise bu yıl Türkiye'de turizm sezonunun beklenen canlılıkla başlamadığını, birçok otelin doluluk oranlarını yakalayamadığını anlattı.

Sahillerde önceki yıllara göre durgunluk yaşandığını dile getiren Türkkan, "Tatil beldelerinin dolmamasının en önemli sebeplerinden birisi de okulların kapanma tarihinin gittikçe yaz ortasına doğru çekilmiş olması. İnsanların çocukların okula gittiği bir dönemde tatile gidememesi iç turizme darbe vuruyor. Bu konuda Milli Eğitim Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanının ciddi bir müzakere etmesi gerekiyor." dedi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da son 25 yıllık süreçte aile kurumunun felakete sürüklendiğini savunarak, ailelerde artık tek çocuk bile bulunmadığını söyledi.

Türkiye'de boşanmış aile sayısının 3,5 milyon olduğunu ve bunun nüfusun yüzde 5'ine tekabül ettiğini belirten Çalışkan, durum tespiti yerine çözüm üreten politikalar ortaya konulması gerektiğini kaydetti.