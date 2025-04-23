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TBMM'de İlk Tören Atatürk Anıtında Gerçekleşti

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TBMM'deki ilk tören Atatürk anıtına çelenk konmasıyla başladı. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Kurtulmuş ve diğer milletvekilleri Anıtkabir'e geçti.

TBMM'de ilk tören Atatürk anıtına çelenk konarak başladı

ANKARA - TBMM'deki ilk tören Atatürk anıtına çelenk konarak başladı.

TBMM'deki ilk tören Atatürk anıtına çelenk konmasıyla başladı. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM başkanvekilleri, Başkanlık Divanı üyeleri, Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Atatürk anıtına çelenk koydu. Kurtulmuş'un çelenk koymasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu.

Meclis Başkanı Kurtulmuş ve diğer milletvekilleri otobüse binerek Anıtkabir'e gittiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Politika
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