TBMM'de HSK Seçimi Öncesi Usul Tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimi öncesinde usul tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda HSK üyelik seçimi öncesinde usul tartışması yaşandı. Usul tartışması açılması talebi üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, usul tartışması açılmasına onay verdi. Kurtulmuş, görüşmelerden sonra tutumunda bir değişiklik olmadığını ifade etti. Bunun üzerine CHP grubu Genel Kurulu terk etti. Kurtulmuş, Genel Kurul oturumuna 10 dakika ara verdi. - ANKARA