TBMM'de HSK Seçimi Öncesi Usul Tartışması

TBMM'de HSK Seçimi Öncesi Usul Tartışması
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TBMM Genel Kurulu'nda Hakim ve Savcılar Kurulu üyelik seçimi öncesinde usul tartışmaları yaşandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un onayladığı tartışmalar sonrasında CHP grubu Genel Kurulu terk etti.

TBMM Genel Kurulu'nda Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimi öncesinde usul tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda HSK üyelik seçimi öncesinde usul tartışması yaşandı. Usul tartışması açılması talebi üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, usul tartışması açılmasına onay verdi. Kurtulmuş, görüşmelerden sonra tutumunda bir değişiklik olmadığını ifade etti. Bunun üzerine CHP grubu Genel Kurulu terk etti. Kurtulmuş, Genel Kurul oturumuna 10 dakika ara verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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