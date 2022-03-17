TBMM'de, HDP'li Gergerlioğlu'nun sözleri tartışmaya neden oldu

Tbmm Genel Kurulu'nda, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri tartışmaya neden oldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, gündem dışı söz aldı. 17 Mart 2021 tarihinde milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili ilgili konuşan Gergerlioğlu, süreç içerisinde yaşananlarla ilgili şöyle konuştu:

HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş'ın da tartışmaya dahil olmasının ardından, Genel Kurul'da kısa süreli karşılıklı laf atmalar yaşandı. Tartışma, oturuma ara verilmesiyle son buldu.