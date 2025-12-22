TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga

TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili milletvekilleri ile CHP'li milletvekilleri arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Milletvekilleri birbirlerine yumrukla saldırdı.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinin devam ettiği sırada AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir birbirinin üzerine yürüdü. Tartışmanın alevlenmesi üzerine AK Partili milletvekilleri ile CHP'li vekiller birbirlerine yumrukla saldırdı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş birleşime ara verdi. Kavga anı kameraya yansıdı. - ANKARA